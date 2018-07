Bride to be 👰🏼 #ChiaraTakesIbiza Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 13, 2018 at 10:07 PDT

Un fuori di seno nelledimostra ildidurante l'con le amiche. La fashion blogger in versione hot prima del matrimonio con Fedez.In occasione del suo "bachelorette week end" è stata vittima della spallina del vestitino che è scesa mostrando parte del lato A della Ferragni. La regina delle influencer ha quindi riunito 19 amici (donne e uomini) e li ha portati sull'isola del divertimento per eccellenza per un fine settimana che tutti i fan aspettavano.Tra le invitate, le blogger Chiara Biasi e Veronica Ferraro, le amiche Pardis Zarei e Rachel Zeilig nonchè, ovviamente, le sorelle Valentina e Francesca. Le nozze con il cantante italiano sono previste per il primo settembre.