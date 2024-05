Chiara Ferragni, galeotta la canzone di Tony Effe nelle storie: cosa sta succedendo

Le vicende dei Ferragnez stanno diventando sempre più intricate. Dopo l'annuncio della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, emergono continuamente nuovi dettagli sui social, tra cui il coinvolgimento del rapper Tony Effe, ex membro della Dark Polo Gang.

Un recente sviluppo ha visto il profilo Instagram Very Inutil People condividere una delle storie di Chiara Ferragni, aggiungendo come sottofondo una canzone di Tony Effe. Questa scelta non sembra casuale, poiché Chiara indossa abiti del brand di moda menzionato nella canzone.





Tony Effe svuota il sacco su Ferragni e Fedez: 'soldi a spogliarelliste'. Cosa ha svelato senza peli sulla lingua

Chiara Ferragni e Tony Effe

La traccia di Tony Effe, "Miu Miu", riprende infatti il brand in bella vista sugli indumenti indossati da Chiara nel selfie scattato allo specchio.

Oltre a questi intrecci social, ci sono anche le voci del possibile coinvolgimento di Fedez in un pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino, che complica sicuramente la situazione. Fedez, in queste ore, ha inoltre messo un punto alle ulteriori voci sul suo stato di salute: non è stato bene nei giorni scorsi, ma sicuramente non è in fin di vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 11:59

