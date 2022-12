Chiara Ferragni dopo la terapia: «Seduta molto intensa. Prendetevi cura della vostra salute mentale»

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre pensato che non ci sia nulla di male a sostenere sedute di psicoterapia per avere cura della propria salute mentale. L'imprenditrice ha appena postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui spiega com'è stata la sua seduta odierna.

Chiara Ferragni e la terapia

Chiara Ferragni è una delle donne più influenti del mondo e proprio per questo utilizza i suoi canali social per trasmettere il messaggio che andare in terapia è benefico.

Oggi, mercoledì 21 dicembre, dopo avere terminato la sua seduta, Chiara ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha scritto: «Ho appena finito un'intensa seduta di terapia. Voglio solo ricordarvi di prendervi sempre cura della vostra salute mentale».

La seduta terapeutica di Fedez

Qualche tempo fa, Fedez pubblicò su Instagram una storia in cui si sentiva chiaramente una seduta dalla psicoterapeuta.

L'audio era molto intimo e toccante anche perché il cantante in lacrime, raccontava di avere appena scoperto di essere malato di tumore.

