Chiara Ferragni mette a tacere Striscia la Notizia: «Sul Festival nessun accordo commerciale per rispetto»

Svelato l'arcano. Chiara Ferragni tornata a parlare del Festival di Sanremo, di cui è stata co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi. Nelle ultime settimane, l’imprenditrice digitale è stata attaccata da Striscia la notizia in merito all’eccessiva sponsorizzazione di Instagram fatta sul palco dell’Ariston, tanto da insinuare un accordo segreto tra l’influencer e la nota piattaforma social. Ma ecco che arriva la risposta diretta di Chiara che in una story Instagram ha chiarito la faccenda. «Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti della Rai e del suoi telespettatori ho deciso di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival. Per me partecipare voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio, portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente».

Chiara Ferragni è stata di parola: il suo compenso per il Festival, circa 100mila euro, l'ha devoluto ad un’associazione in sostegno delle donne vittime di violenza.

Il ritorno?

Non è chiaro se la moglie di Fedez tornerà in televisione. Si è parlato della possibilità di vederla in qualche altro programma tv, ma dalla diretta interessata nessuno spoiler. E, intanto, si gode la fashion week di Milano e la ritrovata serenità con Fedez.

Niente crisi

Nessuna rottura, Chiara Ferragni e Fedez sono ancora insieme. Dopo essere spariti dai radar per quasi due settimane, l’imprenditrice digitale ha postato una foto insieme al marito. Nello scatto si vedono due mani che si intrecciano, di cui una è di Fedez, visti i numerosi tatuaggi. La story ha fatto felici i numerosi fan, che non aspettavano altro. Dopo i numerosi rumors sulla crisi tra i due, ecco che l’influencer ha rotto il silenzio sulla sua vita privata. La story ha fatto felici i numerosi fan, che non aspettavano altro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 15:00

