Chiara Ferragni sulla spiaggia libera a Ibiza con Leone. Fan impazziti: «Come i povery, una di noi!»

Chiara Ferragni

Mercoledì 7 Agosto 2019, 17:36

sta trascorrendo le sue vacanze aassieme al marito Fedez e la figlio, ormai grande protagonista della sua pagina social. Chiara, tra le influencer più potente al mondo, ama la bella vita ed è molto attiva su Instagram, dove proprio oggi ha stupito una gran parte dei suoi fan. Chiara infatti ha trascorso la giornata in unadi Ibiza.Nel post si vedono lei e il figlio su un asciugamano sulla spiaggia e a fianco si scorge un altro ombrellone. Il dettaglio del setting non è sfuggito ai suoi follower che hanno riempito la bacheche con commenti divertenti come “Chiara Ferragni alla spiaggia libera dei povery, una di noi”, oppure “I finti ricchi sui lidi e i veri ricchi sulla spiaggia libera. 😂😂 UNICA ❤”. Se alcuni ipotizzano che il problema sia stato il biglietto d’ingresso (“Hanno chiesto di pagare il lido e hai preferito la spiaggia libera? 😂”), altri hanno fatto paragoni arditi con le spiagge nostrane: “Pare che stai a Ostia 😄”.Tutto poi è comunque tornato nella norma, dato che nei post successivi Chiara è tornata in ambienti a lei più consoni, fra yatch e report. Intanto a breve la Ferragni sarà anche sul grande schermo, dato che nei cinema sarà proiettato il suo docu film, “Unposted”.