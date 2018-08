Chiara Ferragni e la polemica sulla rinuncia all'allattamento di Leone: «Non ci si deve annullare per un figlio»

💘💘💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 3, 2018 at 4:48 PDT

torna a, il luogo del suo addio al nubilato, ma questa volta con lei ci sono ovviamentee il piccolo. La fashion blogger, insieme al cantante, ha partecipato in una zona 'vip' al concerto di Martin Garrix, poi si è affidata insieme a Fedez alle cure di un personal trainer e, dopo un tuffo in piscina col figlioletto, si è divertita in barca insieme all'amica Veronica Romano.Fedez, che indossa dei boxer larghi con un motivo decisamente 'fruttato', diventa così il protagonista delle 'Stories' sull'account Instagram di Chiara. Scherzando con il futuro marito (i due convoleranno a nozze tra meno di un mese in Sicilia), la Ferragni chiama Fedez 'bananino', proprio per le banane che tempestano i boxer. Il cantante, un po' maliziosamente, a questo punto risponde: «E il?». «Non ce l'hai tu», replica prontamente la fashion blogger.Nella 'storia' successiva, poi, Chiara fa una battuta decisamente esilarante: «Informo i miei follower che ha le bananine, ma anche il bananone».