Fedez, lite con Leone. Lo "sfregio" del bimbo spiazza tutti. Il rapper senza parole: «Non ci credo...»

Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni , lo "sgarbo" di Leone a Fedez spiazza tutti. Il rapper resta senza parole: «Non ci credo...». Ieri, il marito di Chiara Ferragni ha postato una serie di stories su Instagram in cui ha documentato un "battibecco" con il figlioletto di tre anni, nato da una richiesta di papà Federico. Ma andiamo con ordine.

Nel filmato, Fedez - appena rientrato in casa - è sdraiato sul letto. Il rapper chiede a Leone un po' di coccole, ma a quel punto parte una tenera trattativa. Il bimbo con la manina fa segno solo cinque minuti, per poi ripensarci: «No, uno...». Il papà incredulo risponde: «Dai, cinque minuti». Ma il bambino è irremovibile «uno».

A quel punto, Leone si sdraia accanto al papà che lo stringe in un tenero abbraccio. Il bimbo però lo sorprende di nuovo. Conta fino a uno e poi esclama: «Finito». Si alza e serio serio se ne va. Fedez resta senza parole: «Ma come?». Neanche a dirlo, la tenera trattativa fa il giro del web. Leone colpisce ancora.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 13:02

