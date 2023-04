Chiara Ferragni, sexy lingerie e seno in vista. La reazione (pungente) alle critiche degli hater

di Redazione Web

Chiara Ferragni lo rifà. In un post condiviso su Instagram, l'imprenditrice digitale si è mostrata con un look decisamente sexy e provocante. Pantaloni neri e reggiseno in pizzo, totalmente trasparente che ha lasciato il seno ben in vista.

Chiara Ferragni, la descrizione esilarante

Non è la prima volta che Chiara Ferragni pubblica una foto in cui mostra parti intime del suo corpo. Proprio per questo, la queen delle influencer è già abituata a ricevere commenti poco gentili da parte degli hater. Soprattutto, commenti moralisti di chi la critica per condividere sui social contenuti, ritenuti da loro «eccessivi».

La reazione ai commenti moralisti

Commenti contro i quali Chiara Ferragni si è sempre mostrata contraria. Con la solita ironia che la contraddistingue, la moglie di Fedez ha scritto a corredo del post condiviso su Instagram: «Sono qui per i commenti».

Una frase pungente e ironica allo stesso tempo per anticipare i commenti moralisti degli hater: «Non dovresti pubblicare foto in queste condizioni se sei una mamma», ha commentato, infatti, un hater.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 22:06

