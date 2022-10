Chiara Ferragni senza reggiseno: ecco come si presenta alla cena di famiglia con la mamma Marina

di Redazione web

Chiara Ferragni ha lasciato tutti a bocca aperta. Non è una novità che la regina del fashion faccia spalancare gli occhi ai follower, ma questa volta Chiara ha dato il meglio di sé presentandosi alla cena di famiglia senza reggiseno e col seno bene in vista.

L'outfit della Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend all'insegna dei festeggiamenti per Halloween, prima con gli amici travestendosi da popstar sexy e poi con i figli Leone e Vittoria: la famiglia Ferragnez quest'anno si è trasfromata nella Toy Story family.

Tutto quello che indossa l'imprenditrice digitale improvvisamente diventa "moda". L'ultimo look indossato e mostrato sui social è sicuramente l'ennesimo outfit che darà spunto a tante altre influencer. Chiara Ferragni si trova adesso in Giordania, ma prima di lasciare Milano per qualche giorno ha partecipato a una cena di famiglia insieme al marito Fedez e alla mamma Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni ha indossato un look casual: jeans, top bianco trasparente e camicia oversize. Ma il dettaglio non è passato inosservato, Chiara ha scelto di lasciare il reggiseno a casa e di uscire senza. L'influencer per la cena al ristorante ha indossato il top bianco, mentre a casa si è spogliata scattando alcune foto con addosso solo la camicia oversize. Sexy, sensuale e mai volgare.

Non mancano i commenti accusatori degli hater che non condividono la scelta di mostrare il seno in luoghi pubblici. Però, tra il post si leggono anche commenti positivi: «Sei sempre bellissima, qualsiasi cosa tu scelga di indossare», ha scritto un utente.

