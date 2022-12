Chiara Ferragni verso Sanremo: la prima foto (esilarante) con Amadeus e Gianni Morandi. «È tutto pronto»

di Redazione web

Ormai è ufficiale, manca davvero poco al Festival di Sanremo e Chiara Ferragni si sta preparando al meglio per ricoprire i panni della co-conduttrice durante la prima e l'ultima serata.

In una storia Instagram pubblicata ieri sera l'imprenditrice digitale aveva attirato l'attenzione dei suoi follower: «Che serata, domani vi racconto», ha scritto. E come una vera regina dei social non si è fatta attendere: Chiara Ferragni ha trascorso la serata con Amadeus e Gianni Morandi, i due conduttori della prossima 73esima edizione della kermesse.

Chiara Ferragni a Sanremo, il suo Festival è già iniziato: le prove sul palco dell'Ariston

Sanremo 2023, Amadeus: «Annuncerò i Big del Festival domenica 4 dicembre». Ecco dove e a che ora

Amadeus: «Gianni Morandi condurrà con me il Festival di Sanremo 2023»

Il post su Instagram

«Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia», ha scritto la moglie di Fedez a corredo delle foto insieme ai colleghi co-conduttori di Sanremo 2023, a quali Chiara ha rivolto solo belle parole: «È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità!».

Il viaggio di Chiara Ferragni per il Festival è ormai entrato nel vivo della kermesse, e l'imprenditrice non potrebbe essere più felice di così. A dimostarlo gli scatti condivisi sul suo profilo Instagram, tra risate e abbracci l'influencer si è immortalata anche accanto a le due mogli, Giovanna e Anna, dei conduttori. «Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando», conclude la Ferragni sottolineando di essere ancora tanto emozionata.

L'oufit

È ancora tutto top secret, Chiara non ha potuto svelare nessun dettaglio ma i fan hanno notato l'eleganza del suo outfit per la cena a tema Sanremo: abito lungo con maxi scollatura. Spalline imbottite e maniche lunghe. Poi, l'influencer ha completato il look indossando i gioielli della sua Chiara Ferragni Collection e sicuramente non manca il dettaglio più importante: sorriso stampato sulle labbra.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Dicembre 2022, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA