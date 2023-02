«Chiara Ferragni uguale a Rosa Chemical»: il commento su TikTok, la sua risposta è da applausi

di Redazione Web

Continua la saga sui Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Sono separati in casa? O stanno vivendo una “semplice” crisi di coppia? Chi lo sa. C'è da dire che dopo la finale di Sanremo in rete non si parla d'altro: i due non appaiono insieme, infatti, dal lontano 11 febbraio, quella stessa serata in cui Fedez e Rosa Chemical si sono scambiati un bacio sul palco dell'Ariston.

In molti credono che l'imprenditrice digitale non riesca a perdonare Fedez perché il suo atteggiamento l'ha “oscurata” durante la settimana sanremese. Sarà davvero così? L'ennesimo indizio social individuato dai fan farebbe chiarezza anche sul suo rapporto con Rosa Chemical...

Il commento su TikTok

Chiara Ferragni, impegnata alla Milano Fashion Week, ha condiviso su TikTok un video in cui mostra il fitcheck per la sfilata di Prada, tenutasi ieri 23 febbraio.

Il look, composto da gonna in pelle, camicia bianca e cravatta nera, ha ricordato ai follower vagamente lo stile degli inviati e degli ospiti de Le Iene. Proprio pochi giorni fa l'ospite speciale del noto programma di Italia 1 è stato Rosa Chemical, che dopo la bufera mediatica sul bacio con Fedez, ha fatto un monologo sull'amore. Il punto è che l'artista si era presentato con il tipico look da Iena: camicia bianca e cravatta nera.

Il dettaglio degli outfit “simili” non è sfuggito agli utenti che hanno voluto sottolinearlo tra i commenti: «Quasi lo stesso di Rosa Chemical», ha scritto un follower. Chiara - che in questi giorni si è mostrata lontana dalle voci che girano sul web sulla presunta crisi con il marito - ha voluto così replicare: «Anche no dai», ha scritto l'imprenditrice digitale con l'emoji che strizza gli occhi, puntando quindi sull'ironia.

