Chiara Ferragni, il commento «maschilista» dell'hater la fa infuriare: il botta e risposta dell'influencer

di Redazione web

Chiara Ferragni sempre nel mirino degli hater. L'influencer resta al centro dell'attenzione per la sua vita privata e per le vicende legate al pandoro gate, che l'hanno portata all'attenzione della Procura di Milano. Lei, che ha cambiato registro nell'approcciarsi sui social, ha risposto a tono a chi la criticava sotto a uno dei suoi ultimi post.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è solita pubblicare le sue raccolte di foto che raccontano la sua settimana. Nell'ultima serie di scatti ha postato vari look che ha sfoggiato nei giorni scorsi e come didascalia ha scelto il classico «Life Lately», ovvero, «La vita ultimamente». Il post ha riscosso molto successo collezionando migliaia di like e commenti e uno ha attirato l'attenzione dell'influencer.

Il follower le ha scritto: «Nella classifica di quelle che ho fotografato saresti dopo il centesimo posto», quindi, Chiara ha risposto: «Nella classifica dei commenti maschilisti e non richiesti che ricevo, tu saresti almeno nella top 50».

Chiara Ferragni a Roma

Chiara Ferragni è di nuovo in viaggio, almeno racconta così nelle sue ultime storie in cui si scatta alcuni selfie in treno mentre, sorridente, mangia una pizzetta. L'influencer, poi, mostra anche la sua destinazione: è tornata a Roma e si è ritrovata con l'amico di sempre Angelo Tropea.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA