Chiara Ferragni, il retroscena: «Fedez voleva un altro nome per Vittoria. Terzo figlio? Forse adotteremo»

Chiara Ferragni e Fedez nei The Ferragnez hanno svelato molti retroscena. Uno riguarda Vittoria che avrebbe potuto chiamarsi con un altro nome. La serie targata Amazon spiega che il papà aveva scelto il nome "Nirvana" per la secondogenita. La bambina è venuta alla luce il 23 marzo 2021.

Leggi anche > The Ferragnez, online gli ultimi episodi: anticipazioni e annuncio sulla seconda serie

Chiara Ferragni, il dibattito sul nome della figlia Vittoria

L'imprenditrice ha raccontato che sul nome della piccola, inizialmente lei e Fedez non erano d'accordo: «Vittoria è stato sempre uno dei miei nomi preferiti. Fedez non era sicuro, voleva chiamarla Nirvana». Fedez ha confermato: «Non lo so, mi piaceva, è strambo, però in effetti è un po' tamarro».

Chiara Ferragni, la nascita di Vittoria

La coppia voleva un altro figlio e seguendo il consiglio del ginecologo si è messa all'opera con "tanto sesso". Quando Vittoria è nata, Chiara Ferragni si è subito innamorata della sua bambina: «Vittoria è tutta guance, ha delle guanciotte bellissime. L'ho amata immensamente da subito. Poi la vedi fragile e vuoi solo che stia bene».

Chiara Ferragni, un terzo figlio

Sull'eventualità di allargare la famiglia Fedez ha spiegato: «Il terzo? Io lo adotterei, sono più per l'adozione». Chiara Ferragni si è detta d'accordo: «Anche quella è una bella opzione. Oppure magari tra un anno lo rifacciamo. Tre è il numero perfetto». E il marito: «Io sono contento così».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA