Chiara Ferragni, quanto paga di elettricità con quell'albero di Natale super luminoso?

Sui social, sta facendo discutere un nuovo gesto di Chiara Ferragni. La più celebre delle influencer ha infatti mostrato al mondo il suo nuovo albero di Natale, pieno di decori ed illuminazioni colorate che cambiano a comando tramite un’app. Non è questa la novità, però.

Fedez in «crisi di mezza età»: il cambio di look stupisce tutti. Ecco cosa ha fatto

Chiara Ferragni, Natale è già arrivato: la reazione di Vittoria all'albero (pendente)

Valentina Ferragni, la box regalo per il single's day: «Ora ci sono anch'io». La frecciatina all'ex Luca Vezil

Quanto costa?

Perché se molti follower di Chiara si mostrano preoccupati per gli eventuali costi in bolletta lievitino a causa del suo albero di Natale, a smentire arrivano i numeri. Non ci credete? Andiamo a scoprire quanto costa illuminare un albero natalizio decorato come quello di Chiara Ferragni!

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE :-- Chiara Ferragni, l'affitto che paga al mese è quanto lo stipendio di un operaio in un anno. Ecco la cifra da capogiro che spende al mese per la casa di Milano

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA