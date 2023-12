Chiara Ferragni: la procura di Milano apre un fascicolo sul caso del pandoro

di Redazione web

Caso Ferragni, aperto un fascicolo. Il procuratore di Milano Marcello Viola ha assegnato all’aggiunto Eugenio Fusco il fascicolo che nasce dall’esposto presentato dal Codacons e da Assourt che ipotizza il reato di truffa sulla vicenda che vede protagonisti l'influencer Chiara Ferragni e il gruppo Balocco per la vendita di alcuni pandoro.

In questo momento il fascicolo è un modello 45, senza ipotesi di reato, né indagati, gli eventuali accertamenti saranno affidati alla Guardia di finanza.

Dopo la bufera che ha travolto Chiara Ferragni per la multa comminata dall'Antitrust a causa della promozione del 'Pandoro Pink Christmas', si alzano le voci di chi chiede che alla influencer venga revocato l'Ambrogino d'oro, assegnatole nel 2020 insieme al marito Fedez per l'impegno profuso dai due durante la pandemia, quando lanciarono una raccolta fondi per sostenere la terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 16:30

