Chiara Ferragni avvistata a pranzo con un uomo misterioso: «Lei chiama l'autista e lui va via dall'uscita secondaria»

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni apre le porte a una nuova vita. L'imprenditrice digitale, dopo la separazione con Fedez e il gossip sulla presunta frequentazione tra il rapper e la modella francese Garance Authié, ha ben altro a cui pensare. Oltre a trascorrere del tempo con i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 2, Chiara è alla ricerca della sua serenità. Proprio per questo l'imprenditrice non solo decide di cavalcare l'onda con una serie di frecciatine all'ex marito ma si fa paparazzare in compagnia di un uomo misterioso. Il settimanale Gente infatti racconta di un pranzo speciale per l'influencer in zona Porta Genova a Milano. Insieme a lei un uomo, la cui identità rimane un mistero.

L'uomo misterioso

Una presunta svolta per Chiara Ferragni. «Probabilmente il suo accompagnatore - scrive Maria Elena Barnabi su Gente - mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria e da quando si è lasciata le sono stati attribuiti diversi flirt sulla carta, ma niente che la inchiodasse come invece è successo a Fedez».

Nuova vita

Chiara ha ancora in ballo la denuncia per truffa aggravata nell'ambito Pandoro-gate mentre Fedez ha chiuso un accordo con Cristiano Iovino (in merito all'aggressione al personal trainer) per evitare la querela e il passaggio in tribunale. Resta comunque salda la voglia di trovare un nuovo equilibrio (anche sentimentale). Infatti Chiara Ferragni ha pubblicato una carrellata di foto e video. Tra questi anche un video dove riprende il camino di casa sua. Non è passato inosservato il commento dell'amico architetto Filippo Fiora: «Che bel caminetto». E lei: «Acceso fino a fine maggio». «Meglio tardi che mai», ha così risposto l'amico Filippo. «Brucia le promesse di matrimonio», commentano i fan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA