di Emiliana Costa

Domenica 28 Luglio 2019, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questi giorni il rapper milanese è in vacanza in Sicilia con la mogliee il figlioletto. La coppia non manca di documentare il viaggio con foto e video. Poco fa, l'artista ha postato un tenero post dedicato a Leone. Ma i fan sono attratti da un dettaglio. Andiamo con ordine.Fedez posta un'immagine di lui e il figlio insieme e l'accompagna a una dolce didascalia: «Io sono sporco all'esterno ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro». Si tratta del testo di. Tanti follower riconoscono la sua canzone, ma altri fanno notare un particolare. «», scrivono alcuni utenti. E ancora: «».I piedi dei Ferragnez sono spesso messi "sotto accusa" dagli utenti, ma Fedez e Chiara Ferragni non danno peso alle critiche e spesso ci scherzano su. In ogni caso, in pochi minuti