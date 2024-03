Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: «Mi prendo il corno rosso, spero porti fortuna per tutto». Il giallo del furgone dei traslochi

di Cristina Siciliano

«Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino. Porta bene? Speriamo, serve un po' di buona fortuna». Con queste parole Chiara Ferragni aveva lasciato l'ultima volta Michel Dessì, l'inviato della trasmissione Pomeriggio 5. Questo è un momento delicato in casa Ferragnez. Tanto delicato da richiedere, da parte della coppia, massimo riserbo sulla salute della propria storia d'amore. "Chiara Feragni e Fedez si sono lasciati" è la notizia boom che sta spopolando sul web ma ancora nessuno dei due ha confermato.

«In teoria questo è l’anno del Toro, ma mi sembra che sia tutto tranne che un bell’anno, per ora. Però dai, rimaniamo positivi». Non è d’altronde la prima volta che Chiara Ferragni appare sui social per lamentare la scomparsa della sua buona stella. E così Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5 ha scelto di farle recapitare un corno rosso, consegnato all'imprenditrice digitale da Michel Dessì, impavido giornalista appostato da giorni sotto casa della coppia.

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5, il corno portafortuna

Sempre ai microfoni di Pomeriggio 5, Chiara Ferragni ha ringraziato Myrta Merlino per il corno rosso che ha ricevuto. «Lei ci ha intercettato questa volta - ha sottolineato Michel Dessì -.

L'inviato ha aggiunto: «I vicini mi hanno raccontato che domenica Fedez quando è andato via è rimasto due ore fuori al giardino che si è sfogato a telefono. Nei giorni scorsi Fedez è venuto con un furgone dei traslochi»

Chiara Ferragni riceve il corno rosso, le sue parole

«Se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!». Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta anche oggi da Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, per la consegna del cornetto portafortuna. Dessì ne aveva regalato uno a Fedez la settimana scorsa e, oggi, come da richiesta di ieri dell’influencer, ne ha portato uno anche a lei. “Come promesso ecco il corno, questo porta fortuna! Ha portato fortuna anche a Federico, ha visto il Codacons?”, dice Michel Dessì. “Speriamo porti fortuna anche a me allora, vi ringrazio!”, risponde Chiara Ferragni. “Per cosa, le sentenze del Tar…?”, le chiede l’inviato. “Per tutto quanto, se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!”, risponde scherzando l’influencer. “L’abbiamo benedetto non si preoccupi! In bocca al lupo!”, le augura, salutandola Dessì. “Grazie mille!”, risponde infine Chiara.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 18:36

