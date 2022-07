Chiara Ferragni, la pizza super sexy in piscina fa impazzire i fan

di Federica Portoghese

Bella, felice e super sexy. Chiara Ferragni diventa una hit anche quando mangia una semplice pizza. Infatti, le sue ultime foto postate a bordo piscina, a Saint-Tropez, sul suo profilo Instagram, stanno facendo impazzire il web. Cosa c'è di meglio di una bella combo bagno in acqua e pizza sotto l'ombrellone? A quanto pare niente che faccia più contenta la queen delle influencer. «Felice in piscina (con la pizza al mio fianco)» scrive Chiara. Che non stia cercando di promuovere la nuova moda dell'estate? Abbronzati, freschi e con la pancia piena.

Ma il dettaglio più hot lo rivela nel secondo scatto: busto aggrappato al bordo piscina e sedere in bella mostra. Mamma Ferragni svela il suo lato B, tonico e sensuale, mai volgare. La sua bellezza lascia, ancora una volta, impietriti i milioni di followers che si complimentano, sotto il post, per la sua forma smaliante.

Insomma, portare al mare o in piscina l'Insalata non fa più tendenza, lasciatela in frigo e ordinate una bella pizza, proprio come ci consiglia Chiara Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 19:38

