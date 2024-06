Chiara Ferragni attaccata per i selfie "forzati": «Belli i sorrisi finti». E intanto perde altri 100 mila follower (e lancia frecciatine a Fedez)

di Redazione web

Ormai è tutto un fake, almeno secondo i follower che seguono Chiara Ferragni, un po' come la campagna di beneficienza con i pandori Balocco. Sì perché ora, non sono più solamente i dolci natalizi a fare notizia ma anche il fatto che da quando l'influencer si è separata dal marito Fedez, continua a postare foto, selfie, scatti con espressioni e posizioni che a qualcuno risultano più che forzate. Ovviamente, come lei stessa più volte ha ribadito, non tutto ciò che si mostra su Instagram corrisponde alla realtà, però, esagerare così il concetto di "araba fenice" comincia a stancare, evidentemente... A parlare sono i numeri che si leggono accanto alla dicitura "follower" su Instagram. Inoltre, Chiara continuerebbe a lanciare frecciatine a Fedez.

I post di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è in vacanza a Forte dei Marmi con Leone e Vittoria e lo ha fatto sapere ai suoi fan postando svariate storie Instagram. L'influencer ha, poi, pubblicato un nuovo post in cui si scatta selfie o viene immortalata con vari outfit, la didascalia è composta da alcuni cuori colorati e l'emoticon di un "fuoco". Nonostante la serie di immagini abbia riscosso molto successo (perché i like e i commenti sono migliaia), c'è anche qualcuno che ha molto criticato questo "nuovo" modo di essere di Chiara: tutto sembra una risposta ai gossip che riguardano Fedez o le sue nuove fiamme, come a dire "Io sto benissimo".

Certo, non si può fare un processo alle intenzioni ma tanti follower pensano che sia tutto forzato e, infatti, c'è chi ha scritto: «Belli i sorrisi finti» oppure «Teneri tutti questi tentativi di recuperare credibilità col pubblico attraverso foto “buffe” e “spontanee"».

La frecciatina a Fedez

Sorrisi finti a parte, Chiara Ferragni avrebbe lanciato una nuova frecciatina a Fedez postando uno screenshot mentre ascolta la canzone "30°C" di Anna Pepe. Qualche giorno fa, il rapper è stato ospite insieme alla collega nel canale Twitch dello streamer Il Rosso. Anna era in collegamento da casa e stava mangiando un poké, a un certo punto, Fedez è scoppiato a ridere e la cantante (giustamente) non capiva il motivo. Lui ha spiegato: «Qualcuno ha scritto "Anna, ti prego mangia anche il mio pesce". Fa ridere». Dov'è finito il politically correct? Mah... Fatto sta, che Il Rosso si è dissociato da tale battuta e, alla fine, quando lo streamer ha proposto ad Anna un duetto con Fedez lei ha risposto: «No, oddio no… ma perché in sto periodo… Secondo me voi due siete un’accoppiata migliore». Ecco che Chiara avrebbe mostrato il suo sostegno alla rapper con una storia Instagram.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA