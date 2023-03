Chiara Ferragni svela perché parla spesso in terza persona: «Lo so, ma è difficile»

di Redazione web

Chiara Ferragni ha risposto ad alcune curiosità dei suoi followers su TikTok e ha spiegato perché le capita ogni tanto di parlare in terza persona. Il riferimento è al suo team di lavoro, motivo per cui le piace sottolineare che non c'è solo lei in prima persona, ma una serie di dipendenti che lavorano per lei e che le permettono di realizzare i prodotti che portano poi il suo nome.

La spiegazione

«Si raga, quando parlo del mio brand è difficile, perché si chiama Chiara Ferragni, e io mi chiamo Chiara Ferragni. Naturalmente prende il nome da me. O dico “del mio brand”, o devo dire “…di Chiara Ferragni”. Forse dovrei dire “del mio brand” perché suona meno strano», ha detto rispondendo a una fan che ironicamente sottolineava come parlasse di sé in terza persona.

Sanremo

Chiara è tornata a parlare anche della sua esperienza a Sanremo: «Per me partecipare al Festival di Sanremo voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente». Per lei e la sua famiglia non è stato un periodo facile e ora si attende con ansia la seconda serie di The Ferragnez.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 12:42

