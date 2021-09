Chiara Ferragni, a Parigi trasparenze e copricapezzoli: il gesto di Fedez

Chiara Ferragni è volata a Parigi per lavoro, mentre Fedez, rimasto a Milano, fa dell'ironia sul look della moglie. L'imprenditrice digitale si è fatta immortalare per le vie e per i lussuosi atelier della Ville Lumière con un outfit appariscente attirando come sempre l'attenzione dei followers e non solo. Il top trasparente lascia intravedere i seni e spicca un curioso accessorio: il copricapezzoli.

Chiara Ferragni, trasparenze e copricapezzoli

Chiara Ferragni è volata a Parigi per partecipare alle presentazioni della couture francese e ai vari eventi di alta moda. In Place Vendome, la piazza del lusso più sfrenato, ha indossato un body di tulle supertrasparente, firmato Schiaparelli, con i copricapezzoli dorati. Il servizio fotografico condiviso su Instagram ha scatenato i commenti.

Chiara Ferragni, la battuta di Fedez

Fedez ha reagito con ironia anche questa volta. Ogni volta che la moglie sceglie un indumento osé il cantante non si lascia sfuggire l'occasione di commentare. Questa volta non si è limitato alle battute, ma è passato anche all'azione. «Brava amore che ti sei portata il maglioncino a collo alto. A Parigi fa freschino», scrive nelle stories a corredo di una delle foto di Ferragni. E poi ancora: «Credo che i copricapezzoli stiano su grazie all'aria condizionata». Infine la foto in cui si mostra con una maglietta tagliata in corrispondenza dei capezzoli e la solita critica che fanno alla moglie in queste circostanze: "Sei una madreeee".

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 19:39

