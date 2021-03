di E.C.

Chiara Ferragni al parco con Leone, ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile...». Oggi, l'imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram una tenera gallery di foto che la vedono ritratta con il figlioletto di quasi tre anni al parco.

Nelle immagini, il piccolo Leone è ritratto da dietro con uno zainetto sulle spalle. Ma è l'aspetto di Chiara Ferragni ad attrarre l'attenzione dei follower. La moglie di Fedez indossa una giacca nera, felpa blu e leggins che evidenziano il pancione al nono mese. Immediati i commenti dei fan: «La pancia si è abbassata, domani o dopo domani nasce Baby V». E ancora: «Non è possibile, la pancia è bassa. Entro tre giorni arriva la secondogenita dei Ferragnez». E c'è chi si lancia in un pronostico: «Nasce il 19 marzo, lo stesso giorno di Leone».

Intanto, continua il totonome. I fan sono divisi tra chi pensa che Baby V si chiamerà Vittoria (come il segno di vittoria che ha fatto Fedez nello scatto prima di Sanremo) e chi tifa per Venere (secondo alcuni follower se lo sarebbe lasciato sfuggire il rapper in alcune vecchie stories). Ma da mamma Chiara e papà Federico ancora nessuna conferma. Staremo a vedere, cicogna in arrivo.

