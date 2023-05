Chiara Ferragni, outfit del 1° maggio bocciato dagli haters: «Ma come ca**o ti vesti?»

di Redazione web gossip

Un outfit molto discusso. Chiara Ferragni anche oggi, come spesso accade, è travolta dalle critiche degli haters che non si risparmiano di pungerla con frecciate al veleno. «May 1st» (primo maggio) scrive in didascalia del suo post per inaugurare il mese con un nuovo look: gonna corta, maglia intrecciata e stivaletti. «L’antitesi del buon gusto», «Che orrore», «Ultimamente ti conci in maniera assurda», si legge sotto il post in alcuni commenti degli haters.

La valanga di critiche dagli haters

«Che schifo di modo di vestire eh?», «Ci vuole coraggio a indossare gonna corta e quelle scarpe orrende», «Quelle scarpe sono terribili», «Ma come ca**o ti vesti?» si legge ancora. Pioggia di commenti negativi per la moglie di Fedez che, al momento, rimane in silenzio senza replicare alle malelingue. E ancora: «Sembri una ragazzina di 10 anni!», «Vomitevole» e ancora. Basta scorrere sotto il post per leggere decine e decine di commenti simili. Non è la pirma volta che Chiara viene travolta dalle critiche per il suo look ma l'imprenditrice che ha sempre decantato libertà, anche su palco dell'Ariston, continua a mostrare i suoi outfit che molto spesso diventano tendenza. E spesso decide con estrema eleganza di non replicare alle critiche grauite che piovono sui social.

