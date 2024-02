Chiara Ferragni e Fedez, oroscopo post separazione: «Perdonati, bisogno di una boccata d'aria fresca». Lei si affida agli astri

Chiara Ferragni e Fedez, un matrimonio finito e mille dubbi. Lei si rivolge all'oroscopo, postando una stories Instagram che lascia intendere il suo stato d'animo. Il rapper interrompe il silenzio social iniziato qualche giorno fa, in coincidenza con i boatos sulla sua crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, per pubblicizzare la nuova puntata del suo podcast 'Muschio Selvaggio', dove intervista il gran maestro della massoneria Giuliano Di Bernardo.