Chiara Ferragni nude look, la maglietta che sfida la censura e infiamma Instagram

Chiara Ferragni senza freni. L'influencer continua a far parlare di sè e lo fa con un'altra foto provocatoria. Dopo la foto in vasca, completamente nuda, in cui solo la schiuma copriva le sue grazie, ecco arrivare un altro post hot in cui sfida la censura di Instagram. Sul suo profilo spunta una maglia che riproduce il suo corpo nudo.

Chiara Ferragni, che ha sempre detto di poter fare quello che meglio crede con il suo corpo, ha pubblicato uno scatto davvero hot. Su Instagram, in occasione della festa di Radio Deejay a Milano che ha visto sul palco anche Fedez, Tananai e Mara Sattei con la loro «La dolce vita», l'imprenditrice ha indossato una maglietta molto particolare. L'indumento infatti aveva le maniche lunghe e un girocollo con stampato sopra il suo corpo nudo. Una maglietta che mostra a tutti il suo seno.

Ed ecco che spunta l'autocensura su Instagram. La Ferragni ha, infatti, voluto pubblicare diverse foto di lei con indosso questa maglietta dall'effetto nude e, per evitare che Instagram potesse bloccare il suo post, ha deciso di procedere con un'autocensura. Con dei cuoricini o con le sue mani ha coperto i capezzoli stampati sulla maglia.

In pochi minuti il post è stato invaso di commenti. In molti hanno apprezzato il look trasgressivo, mentre altri hanno iniziato a criticare l'influencer. Già qualche giorno fa una sua immagine con un paio di pantaloni molto particolari aveva scatenato i fan. «Troppo volgari», era stata la critica di molti utenti. Il motivo? I pantaloni non coprivano proprio nulla, lasciando intravedere tutto. Eppure l'influencer l'aveva fatto apposta, lanciando una chiara lezione agli odiatori del web.

La Ferragni, dunque, continua a sfidare i suoi milioni di follower con provocazioni sempre più grandi che non smettono di far discutere e che continuano a far parlare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Giugno 2022, 17:46

