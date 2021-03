di E.C.

Chiara Ferragni , la foto nuda con il pancione. Poi, il brutto insulto dell'hater. La risposta di lei spiazza tutti. La scorsa notte, l'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un suo scatto senza veli col pancione a pochi giorni dal parto. Nella didascalia, la moglie di Fedez ha scritto: «Took this pic at 2 am last night 🌙 - Foto scattata alle 2 di notte».

Leggi anche > Sandra Milo choc a Radio1: «Ho appena fatto il vaccino, non respiro più». Ma è un brutto scherzo. Geppi Cucciari s'infuria

Ma, sotto al tenero post compaiono diversi commenti al vetriolo sulla scelta di apparire nuda poco prima di partorire. Ma è un messaggio in particolare che fa infuriare Chiara Ferragni. L'influencer lo pubblica nelle stories. «All'insaputa di Fedez, ci scommetto... Non era necessario far vedere a tutti come sei fatta, un po' di pudore ci vorrebbe». La mamma di Leone "asfalta" l'hater così: «Medioevo. Per fortuna ho un marito che capisce che una donna è libera di mostrarsi come meglio crede. E questo penso debba essere la norma per ogni uomo, non l'eccezione».

Poi, in una serie di stories Chiara Ferragni spiega: «È triste che la maggior parte dei commenti siano di donne che pensano che il marito possa decidere i contenuti da postare. Siamo donne, siamo nel 2021, possiamo scegliere. State con persone che apprezzino la vostra libertà». A stretto giro, arriva anche la reazione di Fedez. Il rapper posta lo scatto senza veli della moglie con un cuoricino, poi nella story successiva si fotografa nella stessa posizione imitando Chiara. Risate social, con buona pace degli invidiosi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA