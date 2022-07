Chiara Ferragni nuda infiamma il web, il messaggio ai fan: «Free the nipple»

Chiara Ferragni quest'estate ha lanciato in Italia l'hashtag: «Free the nipple» e da allora non perde occasione per pubblicare ogni settimana foto sempre più hot. Prima i pantaloni invisibili, poi la schiena scoperta e adesso anche i capezzoli, coperti però rigorosamanete con due cuoricini bianchi per evitare la censura di Instagram.

L'influcer e imprenditrice digitale si trova in vacanza con gli amici a Saint-Tropez da circa una settimana, mentre il marito Fedez è rimasto con i due figli a Milano. Impegnata tra tuffi, cene in compagnia degli amici e barche di lusso la Ferragni però non dimentica di aggiornare i suoi amati follower, arrivati ormai a quasi 28 Milioni.

Free the nipple

«Liberate i capezzoli» è un movimento contro la censura del capezzolo femminile e l’abbattimento di queste disuguaglianze di genere a cui aderiscono celebrità di tutto il mondo postando le loro foto provocanti e facendo così infiammare tutto il web. Tra loro non può di certo mancare la regina dei social più influente al mondo Chiara Ferragni.

Diversi sono i commenti dei vari utenti che si sono riversati sotto il post della Ferragni: chi approva e condivide la liberazzazione dei capezzoli femminili e chi invece, immancabile, la critica: «Torna a casa a fare la mamma». Ma la Ferragni risponde agli insulti con indifferenza e postando altre foto, ancora più hot.

