Chiara Ferragni nuda, coperta solo dai capelli: sui social lo scatto hot per la Milano Fashion Week FOTO

Chiara Ferragni hot su Instagram. La svolta sexy dell'influencer non è ormai una novità. Sempre più spesso la moglie di Fedez regala ai fan scatti senza veli, giocando sull'effetto vedo/non vedo. Il più recente l'ha postato sui social sabato, nascosto in una carrellata di foto scattate per la Milano Fashion Week.

Chiara Ferragni hot, lo scatto senza veli

Tra le varie foto dei suoi outfit, ecco spuntare Chiara vestita solo con un paio di pantaloni di pelle bordeaux, e completamente nuda nella parte superiore. A "salvarla" dalla censura, ci sono i suoi lunghi capelli biondo platino, posizionati sopra alle zone off-limits. L'influencer più famosa d'Italia sorride e tiene in mano un vassoio con due club sandwich. Tantissimi i "like" alle foto e i commenti entusiasti: «Bellissima, stupenda, sei perfetta», si legge. Per il primo giorno della Milano Fashion Week aveva sorpreso i fan con un altro look provocante. Chiara ha indossato un golfino viola, che arrivava solo fino a metà del seno, lasciando intravedere la parte finale. E le sorprese potrebbero non essere finite.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 17:25

