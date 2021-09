Chiara Ferragni provoca ancora, nuda ma con gli stivali: «Sto pensando a...». E piovono i commenti

Chiara Ferragni continua a provocare i suoi haters dopo i messaggi che riceve ogni volta che mette foto nuda o in abiti sexy. Nel suo ultimo post, allo scopo di sponsorizzare un paio di stivali, si mostra completamente nuda, vestita appunto solo delle scarpe, con una didascalia in cui dice "Sto pensando a...".

Leggi anche > Miriam Leone, oggi il matrimonio con Paolo Carullo: ecco la prima foto con dedica al marito

Posa sensuale su una poltrona in pelle, le gambe raccolte e le braccia a tenerle strette a sé per nascondere le sue parti più intime. Indossa solo gli stivali e ammicca con uno sguardo sexy e provocante. Non sono mancati i commenti di chi approva e apprezza il suo stile e la sua femminilità, ma altettatanta è stata la pioggia di critiche di chi sostiene che una madre non debba mostrarsi così sensuale.

"Ma tuo marito ti fa pubblicare queste foto?" scrive una follower. Ma c'è anche chi commenta ironicamente: “Eh no Chiara, non puoi fare questo alle bigotte”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA