Chiara Ferragni "nuda"? Christian De Sica anticipa di 40 anni il look di Sanremo: «Già fatto»

Piaciuto il vestito di Chiara Ferragni che ricalca le linee del suo corpo, seno a nudo compreso? Senza entrare nel dettaglio dei gusti personali, c'è chi fa notare che l'idea di quell'abito è vecchia di una quarantina di anni. «Già fatto», scrive su Instagram uno spettatore famoso, Christian De Sica, che posta una foto molto divertente.

De Sica precusore

L'attore romano pubblica una foto in cui indossa una maglietta molto simile a quella indossata dall'influencer: si tratta di un abito di scena che vestiva nel film Borotalco, nella scena cult in cui balla insieme a Carlo Verdone. Tra i tantissimi commenti tra l'ironico ed il polemico rispetto all'abito indossato da Ferragni, c'è anche il like di Eleonora Giorgi, che in quel film era la co-protagonista femminile.

Ecco il video di quel balletto cult, in cui Verdone e De Sica si esibiscono pensando di essere degli attori da musical:

