Chiara Ferragni nuda, l'attacco di Caterina Collovati: «Quanta mediocrità. Sui social serve solo tanto lato B»

Chiara Ferragni, da sempre sui social network, mette in mostra il suo corpo. L'influencer più famosa al mondo è stata spesso promotrice di campagne per "liberalizzare" il corpo femminile. Dalla campagna sui capezzoli (#FreeNipple) alle foto che esaltavano le sue curve.

Ma negli ultimi giorni una foto, pubblicata su Instagram, ha scatenato le polemiche. Si è mostrata seminuda (con indosso solo un perizoma bianco) e sono subito piovute le critiche. Tra i commenti negativi è giunto anche quello di una bambina di 11 anni che non approva il suo comportamento, perché lei è anche e soprattutto una mamma.

Chiara Ferragni, la fan 11enne: «Per farci notare dobbiamo metterci nude?». La risposta: «Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta»

Chiara Ferragni, la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri: «Ti senti davvero libera o sei prigioniera del tuo personaggio?»

La moglie di Fedez non ci sta e, alle critiche della bambina risponde: «Ci hanno insegnato che le donne non possono osare. Io mi riprendo la mia libertà». La vicenda sui social ha scatenato moltissime critiche. Dopo la stoccata arrivata dalla giornalista del Tg5 Elena Guarnieri che alla Ferragni chiede: «Ti senti davvero libera o sei prigioniera del tuo personaggio?», ecco arrivare anche l'attacco di Caterina Collovati.

La giornalista e volto televisivo nonché moglie dell'ex calciatore Fulvio Collovati, campione del mondo nel 1982, sui social ha voluto dire la sua a riguardo: «La Ferragni per rispondere alla ragazzina di 11 anni che con molto acume le chiedeva il significato delle pose nuda, ricorre all’unico argomento che conosce: nessuno può giudicarci manco fosse Caterina Caselli. Dimostra così quanto la mediocrità non risparmi nemmeno le influencer di successo, ma anzi per aver successo sul web ci vuole solo tanto, tanto lato B, non a caso la Ferragni il suo ce lo propina in tutte le salse da mane a sera».

