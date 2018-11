Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'è il suo nome fra quello dei 37 che riceveranno l', la massima onorificenza conferita dal: parliamo di, la fashion social blogger più conosciuta di tutta Italia.Eppure qualcuno ancora dice «No» all'influencer originaria di Cremona: la commissione per la concessionedelle civiche benemerenze meneghina ha infatti, proposta da Forza Italia: «Non vogliamo divisioni su Chiara Ferragni, giovane madre e imprenditrice esemplare per innovazione e internazionalità - ha commentato il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale -. Pensiamo sia più positivo per la città e più nelle sue corde che il Sindaco le chieda di dare la sua disponibilità per iniziative di carattere sociale rivolte ai giovani di Milano».Fra i premiati con l'Ambrogino d'oro, che verrà conferito il giorno della festa della Città ilprossimo, troviamo molti volti noti: dal gruppoagli chef, dall'ex calciatoreai medici(responsabile dell'Unità Operativa Chirurgia toracica Humanitas) e, medico e immunologo. Infine verranno premiate l'85enne, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz e la partigiana e nipote di Giacomo Matteotti. Premio anche per il ballerino di danza classica, 23enne stella della Scala di Milano, dopo il grande successo ottenuto al Bolshoi.