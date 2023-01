Chiara Ferragni e il neonato morto soffocato: «Anche io ho rischiato quando ho partorito Leo. Donne lasciate sole»

Chiara Ferragni dice la sua sulla mamma dell'ospedale Sandro Pertini di Roma che ha visto morire il suo bambino di appena 3 giorni di vita. L'imprenditrice si unisce al coro di tante donne che sui social hanno supportato quella mamma e hanno denunciato episodi di violenza ostetrica e di abbandono vissuti sulla loro pelle. Tra queste neo mamme c'è anche Chiara che ricorda cosa è accaduto dopo il parto di Leone.

Il parto di Leone

«Mi ricordo quando ho partorito Leo, dopo un'induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l'allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte. Ci vuole supporto e aiuto. Siamo donne e mamme, non supereroi». Chiara ha sempre dichiarato di aver avuto aiuto da parte della famiglia dopo il parto, ma quando è nato Leo si trovava a Los Angeles in una clinica privata e nonostante questo lascia intendere di aver percepito poca attenzione da parte del personale sanitario.

La denuncia

La voce di Chiara si unisce al coro di tante donne che sui social hanno voluto parlare. La stessa Ferragni ha voluto denunciare: «Le donne vengono sempre lasciate sole e questo è un problema grandissimo». L'influencer è sempre stata molto sensibile ai temi sociali che riguardano le donne in primis e anche le mamme, così anche in questo caso ha voluto dire la sua affinchè si muova qualcosa.

