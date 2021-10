Fedez, il “morso” di Chiara Ferragni lascia i fan senza parole: «Non è possibile»

Chiara Ferragni, la foto piccante con Fedez lascia senza parole i fan. Poche ore fa Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto decisamente sexy col marito Fedez. I due, distesi su un morbidissimo super lettone e con due look molto rock, si sono fatti immortalare mentre Chiara morde il labbro di Fedez in un momento di tenerezza.

FERRAGNI E IL MORSO A FEDEZ

Tra i due l'amore va a gonfie vele e il menage famigliare con i due figli, Leo e Vittoria, sembra essere davvero perfetto. Non passa giorno che la Ferragni e Fedez pubblichino foto o stories con protagonisti i loro figli piccoli. Ma ora questa foto decisamente... Sexy lascia senza parole i fan che hanno inondato la coppia di commenti. Ma c'è anche chi non l'ha presa bene e ha criticato i Ferragnez per "una scena che si potevano risparmiare. Non è possibile...". Si, tutto vero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA