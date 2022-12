Chiara Ferragni, il mistero del cerotto si infittisce: follower preoccupati e lei non risponde

di Redazione web

Ieri sera, giovedì 8 dicembre, è andata in onda l'ultima puntata del talent show X Factor. Fedez, che faceva parte della giuria, ha presentato il nuovo singolo "Crisi di Stato" e sulle poltroncine del Forum di Assago c'era anche la moglie Chiara Ferragni a sostenerlo. L'imprenditrice indossava un abito rosa e un dettaglio che non è per nulla sfuggito ai follower.

X Factor, Fedez presenta il singolo "Crisi di Stato": canta con la cicatrice in mostra e senza tatuaggi. Chiara Ferragni nel pubblico FOTO

Chiara Ferragni, imbarazzo con Leo: «La mamma ha in mano un wurstel». Fedez chiarisce tutto

Fedez: «La malattia? Seguo le cure necessarie. Con Chiara nessun reality, facciamo come tutti gli altri»

Il mistero del cerotto

Al Forum di Assago che ospitava la finale di X Factor, Chiara Ferragni era impeccabile: bellissima nel suo abito rosa pastello e con indosso degli stivali di strass. Sul suo braccio però, c'era anche il cerotto che nelle scorse settimane aveva già fatto preoccupare i suoi milioni di follower.

Nonostante sotto i suoi post riceva mille domande a riguardo, Chiara non ha ancora svelato di che cosa si tratti, insomma, che funzione abbia il cerotto?

Il dettaglio che non nasconde

Chiara Ferragni non ha mai svelato di che cosa si tratti o il motivo per cui abbia sempre indosso la medicazione. Certo è che non fa nemmeno nulla per tenerla nascosta, anzi, l'influencer si mostra sempre con capi senza maniche che mettono in risalto il cerotto che porta sul braccio sinistro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA