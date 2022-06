Chiara Ferragni, il messaggio per i maturandi: «In bocca al lupo a tutti»

Giornate di grandi emozioni quelle che sta vivendo Chiara Ferragni, diventata da poche ore zia di Edoardo, il primogenito della sorella Francesca Ferragni. Nonostante l’entusiasmo e la felicità del momento, Chiara non si scorda di dare un caloroso in bocca al lupo ai 539mila maturandi che oggi affrontano la prima prova scritta dell’esame di Stato. In una stories di Instagram ,la Ferragni utilizza un classico block notesa da ufficio per scrivere: "In bocca al lupo a tutti i maturandi", seguito da un cuore.

Dopo l’esaltazione dell’annuncio del Festival di Sanremo 2023, che vede l’imprenditrice digitale a fianco di Amadeus in veste di co-conduttrice nella prima e ultima puntata, per Chiara le gioie non finiscono qua. Diventa zia per la prima volta, con un dolce post di benvenuto al piccolo Edoardo fa gli auguri alla sorella Francesca e al fidanzato Riccardo Nicoletti. La famiglia Ferragni si allarga, congratulazioni ai neo genitori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 12:53

