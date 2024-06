Chiara Ferragni maliconica: «A chi pensi quando ascolti questa canzone». I fan: vola da sola. Lei risponde così

di Cristina Siciliano

«Alla fine la questione è sempre a chi pensi quando ascolti canzoni come questa». Così Chiara Ferragni gioca con Fedez sui social. L'imprenditrice digitale nelle ultime ore ha puntato sul tema «degli amori che non devono finire» per conquistare una fetta del suo pubblico. Colpa, si fa ovviamente per dire, del brano di Billie Eilish dal titolo Birds of feather. Il testo della canzone parla di una storia d'amore che sta per finire ma per qualche ragione si fatica ad accettare. E Chiara Ferragni non è riuscita a fare a meno di condividerlo sul suo profilo Tiktok.

Il testo

«Voglio che tu rimanga finché non sarò nella tomba». E ancora «dovremmo restare uniti, lo so ma non posso cabiare il tempo.

I commenti

Numerosi sono stati i commenti degli utenti social al video che Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Tiktok. «I tuoi figli devono essere la tua forza». E lei ha risposto: «1000%». «Sei forte, vola da sola», ha scritto un utente. E Chiara Ferragni ha risposto: «Sempre». E ancora: «Forza, purtroppo non dura tutto per sempre. Vai avanti a testa alta. Quando si ascoltano certe canzoni si ricordano momenti che lasciano malinconia nel cuore. Ma tu meriti di più».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 17:09

