In questi giorni, Chiara Ferragni si è divisa tra Milano e Londra per alcuni incontri. Come sempre, ha riempito il suo profilo Instagram di contenuti. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Chiara Ferragni evita Giulia de Lellis? Il gelo tra le due influencer: cosa è successo a questo evento

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA