Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni rimprovera Leone e gli proibisce di vedere i cartoni. La reazione del bimbo spiazza tutti. Fedez ha postato sul suo profilo Instagram un filmato che ha fatto impazzire i fan. Nel video, mamma Chiara Ferragni sgrida il figlioletto e gli dice che non può vedere ancora cartoni animati. Poi la reazione di Leone.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, lite furiosa nella notte. Clizia Incorvaia choc: «Senza p***. Omuncolo scog***». Poi le lacrime

Il bimbo, idolo del web, non accetta il rimprovero della mamma e colpisce ripetutamente il pavimento in segno di protesta. Salvo poi farsi male alle manine. «Adesso ti sei fatto male», lo rimprovera bonaria mamma Chiara. Leone allora va a farsi consolare da papà Fedez . «Ti sei fatto male perché hai picchiato il pavimento?». Risate in casa.

Neanche a dirlo, immediati i commenti dei fan a "caccia" della caption più esilarante: «Quando non capisci che una cosa è sbagliata e continui imperterrito sulla tua strada». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA