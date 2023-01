Chiara Ferragni, Leone sta imparando a leggere: la mamma si commuove, il video su Instagram è dolcissimo

di Redazione web

Chiara Ferragni condivide tutto sui social: per lei i suoi follower non hanno alcun segreto. L'imprenditrice mostra molto spesso anche i suoi due bambini, Leone e Vittoria che fanno divertire i fan di tutto il mondo con la loro simpatia e ingenuità. In una delle ultime storie postate da Chiara, l'influencer mostra come Leone stia imparando a leggere, i due infatti, stanno facendo i compiti insieme.

In una delle ultime storie Instagram postate da Chiara Ferragni, si vede l'influencer che indica alcune parole a Leone che subito scandisce le singole lettere, per poi unirle e formare la parola. Chiara (con le emoticon commosse) scrive: «Sta imparando a leggere». Le parole che legge il piccolo Leone sono in inglese perché il bambino frequenta una scuola internazionale a Milano.

Chiara Ferragni, dopo aver assistito il figlio Leone con i compiti, è partita per Parigi dove comincia la settimana della moda. Con lei c'è anche la sorella minore Valentina Ferragni che ha da poco compiuto 30 anni.

