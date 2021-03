di Emiliana Costa

Chiara Ferragni , Leone guarda in tv il duetto di Fedez a Sanremo. La reazione del bimbo è incredibile: «Ma che dice?». Pochi minuti fa, il rapper milanese si è esibito in coppia con Francesca Michielin in un medley di canzoni storiche, da Fiumi di parole a Felicità.

La performance ha conquistato i social. Poi l'attenzione dei fan dei Ferragnez si è spostata sulla reazione del fan numero uno, il piccolo Leone a casa con mamma Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha appena condiviso sulle stories di Instagram un video che ha sciolto il cuore dei fan. Nel filmato, Leone guarda la tv. Nel momento in cui fa il suo ingresso all'Ariston papà Federico in compagnia della Michielin, il piccolo esclama sorridente: «Eccolo papà insieme a Margherita».

Chiara Ferragni scoppia a ridere e lo corregge: «Ma no amore, si chiama Francesca». Nell'esibizione della prima serata , il bimbo si era sopreso che al fianco del papà non cantasse la mamma. E la tenera reazione aveva fatto il giro del web. E anche oggi, Leone conquista i fan.

