Chiara Ferragni , Leone prepara la pasta fatta in casa. Poi gli scappa "un'imprecazione". Fedez reagisce così. Oggi, il primogenito dell'imprenditrice digitale e del rapper si è cimentato con l'impasto fatto in casa. In una serie di stories di Instagram, condivise da papà Federico, il piccolo - vestito da baby chef - è alle prese con uova e farina. E dimostra di cavarsela davvero bene.

Nel filmato, Leone infatti riesce a rompere l'uovo e metterlo nell'impasto. Fedez commenta divertito: «Non lo sa fare neanche la mamma e lo sai fare tu». Poi arriva il momento della farina. Ne aggiungono una montagna nella ciotola che sta usando il bimbo, che spiazza tutti ed esclama: «Eh la mad***». L'esternazione inaspettata di Leone fa esplodere a ridere papà Federico che commenta: «Io morto».

Già due giorni fa, il primogenito dei Ferragnez aveva fatto ridere i genitori (e i loro oltre 30milioni di follower) quando si è infuriato perché Fedez aveva chiamato Ferry mamma Chiara . Anche in quel caso, il video della tenera sfuriata aveva fatto il giro del web. E oggi, chef Leone colpisce ancora.

