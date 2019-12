Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone che mostra i dentini. Ma i fan notano un dettaglio: «Non c'è più...»

di Emiliana Costa

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato uno scatto del figlioletto in ascensore. Nell'immagine,sorride mostrando i dentini appena spuntati. Ma l'attenzione dei follower è attratta da altro.», scrivono i fan. Qualche giorno fa, il piccolo Leone aveva avuto un piccolo incidente domestico, per il quale gli erano stati messi dei punti sulla fronte. Ma la garza che in questi giorni gli proteggeva la ferita sembra sparita e i fan esultano.Non è tutto. Alcuni follower notano anche un altro dettaglio. «». E ancora: «». Insomma, i fan di Chiara Ferragni apprezzano gli outfit del piccolo Leone. E, neanche a dirlo, il tenero scatto fa il giro del web.