Chiara Ferragni, incredibile somiglianza col figlio Leo: la foto scatena i follower

Chiara Ferragni sorprende tutti. Su Instagram ha pubblicato una incredibile foto che ha fatto il pieno di like e commenti. "Me and Leo", semplicemente così, corredata con un cuore rosso, ha scritto l'influencer in un post la cui foto è una combinazione tra la faccia del figlio Leo e la sua da bambina. Una somiglianza davvero incredibile: stesso colore degli occhi, stesso colore di capelli, perfino il taglio molto simile, e così i fan si sono scatenati nei commenti.

"Tu e Leo identici" ha scritto una follower. "Lui è identico a te, ma la Vitto ha anche di Fedez..." ha evidenziato un'altra fan social. "Siete bellissimi", hanno scritto in tantissimi. In questi giorni Chiara Ferragni è impegnata in una serie di eventi, feste e cene legate al Natale. Tutti raccontati attraverso il suo profilo Instagram.

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni aveva svelato il mistero del cerotto. «Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi... per questo motivo li controllo spesso». Poi entra nel dettaglio: «Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era diverso e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo», ecco il motivo del cerotto sul braccio finalmente svelato. Poi rassicura i fan sul suo stato di salute: «Per fortuna è arrivato il risultato dell'estologico ed è tutto ok».

