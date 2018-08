Chiara Ferragni, lato B in bella mostra: ma è acciaccata a dieci giorni dalle nozze con Fedez

Matrimonio Fedez-Ferragni: la data, luogo, invitati, il ricevimento. Tutto quello che devi sapere sulle nozze dell'anno

Mancano dieci giorni esatti alle attesissime nozze tra Chiara Ferragni e Fedez , ma la fashion blogger si mostra un po' preoccupata attraverso un aggiornamento pubblicato con. Oggi, infatti, Chiara ha rivelato di essere piuttosto tormentata da un fastidioso(con forte tosse annessa).Nelle stesse ore, però, la futura sposa del cantante milanese aveva pubblicato uno scatto decisamente estivo, in cui prende il sole su un materassino gonfiabile e mette in bella mostra il. Nello stesso momento, invece, l'aggiornamento con cui Chiara si era detta un po' in apprensione per le nozze imminenti ed una salute non proprio al top.Può capitare, in questo periodo, che temporali e brusche escursioni termiche possano giocare un brutto scherzo a molti, causando raffreddori. A Chiara, però, è successo durante il soggiorno a. Si tratta comunque di un malanno decisamente lieve, che il giorno delle nozze sarà sicuramente un lontano ricordo. E intanto, ieri lei e Fedez hanno festeggiato, come fosse un compleanno, il quinto mese di vita del loro bimbo,