Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: «Solo chi ha un cuore può capirmi»

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Dopo essere tornati a casa dalle vacanze in Sardegna, Chiara, Fedez e il piccolo Leone sono tornati alla vita di tutti giorni. E i fan dei Ferragnez, grazie ai social, non si perdono un aggiornamento.E' sera come le altre ma quando di mezzo ci sonoe Fedez lo show è assicurato. Questa volta la colpa, si fa per dire, è di Fedez che ha beccato la moglie intenta a guarda un cartone sdraiata sul divano insieme al figlio Leone.Niente di strano se non fosse che Chiara Ferragni si è sciolta letteralmente in lacrime e, stando a quanto racconta Fedez, non è nemmeno la prima volta che accade.«Guardare alla Ricerca di Nemo per la sesta volta , è il finale è sempre lo stesso» scrive Fedez a commento della storia instagram che riprendeMa l'influencer ci tiene a precisare nelle sue storie che non solo il cartone è "alla ricerca di Dory", sequel de "alla ricerca di Nemo", ma che si tratta di un film d'animazione che genera in lei sempre forti emozioni: