Chiara Ferragni, la tenera foto di famiglia con Fedez e Leone. Ma i fan notano un dettaglio sul piccolo

di Emiliana Costa

Mercoledì 19 Giugno 2019, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer più famosa del mondo è appena tornata dalle vacanze a Los Angeles con il marito e il figlioletto. Chiara ha dunque postato un gallery con le foto più belle del viaggio. Ma ai follower non sfugge un particolare...Ecco cosa le scrivono gli utenti su: «». E ancora: «Quel bambino sta soffocando».Al momento, Chiara Ferragni non avrebbe risposto alla curiosità dei fan. Forse voleva solo proteggere il piccolo Leone dal sole californiano. In ogni caso,I Ferragnez colpiscono ancora.