Chiara Ferragni ricoperta di insulti per il suo aspetto fisico, pubblica i commenti degli haters e si sfoga: «Fate schifo»

Chiara Ferragni ogni giorno lotta contro commenti sessiti e misogini che le arrivano da ogni social. E ogni giorno, l'imprenditrice digitale coglie l'occasione per ribadire concetti fondamentali: «ogni donna è padrona del proprio corpo e può mostrarlo come meglio crede». Ma non basta. Perché le foto in lingerie a tema natalizio, pubblicate sul suo profilo Instagram, hanno ancora una volta creato un dibattitto e delle polemiche contro cui è intervenuta la stessa Chiara Ferragni.

Cosa è successo

Scrivere a corredo della foto in cui si ritrae di spalle con il perizoma: «Foto di culo per far inca**are ancora di più i commentatori bacchettoni», non è bastato. Chiara Ferragni è stata riempita da una valanga di insulti sessisti e non solo: «Commentano le forme di una donna dandole della ce**a tanto per scrivere qualcosa», ha scritto tra le sue storie.

Chiara si è così lasciata andare ad una lunga riflessione contro le polemiche sul suo aspetto fisico: «Sono abituata a ricevere commenti sul mio corpo da quando ho 19 anni, sono cresciuta con questa idea. Ma non fate finta che sia libertà di pensiero, questa è maleducazione. Cosa state insegnando? Che è giusto dire cattiverie sugli altri? Secondo me fate schifo». Poi continua: «I vostri commenti possono danneggiare le persone, anche ragazze giovani. Ragionate prima».

