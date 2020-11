Chiara Ferragni, Leone accarezza e bacia la pancia della mamma teneramente: la dedica speciale di Fedez

Chiara Ferragni, Leone accarezza e bacia il pancione teneramente: la dedica speciale di Fedez. Come ogni primogenito che si rispetti, il piccolo Leone si prepara ad accogliere la sorellina. In una delle ultime stories pubblicate su Instagram accarezza e bacia teneramente il pancione della mamma. Il tutto immortalato dal papà che sceglie una colonna sonora d'eccezione. Per esternare i sentimenti del momento c'è "A te", la canzone scritta da Jovanotti per sua figlia.

Le parole e la musica del famoso brano fanno da sottofondo alle carezze di Leone. Il video mostra anche il bambino avvicinarsi alla mamma e baciarle più volte la pancia. La famiglia sta per allargarsi ed è probabilmente il periodo più bello nella vita dei Ferragnez. Immancabile la condivisione cn i followers, abituati ad assistere a ogni fase della vita della coppia.

Il pancino di Chiara cresce giorno dopo giorno. L'imprenditrice digitale ha annunciato poche settimane fa di essere incinta per la seconda volta con una foto del figlio che ha in mano un'ecografia. I followers sono impazziti alla notizia, ma già sospettavano qualcosa.

